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Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

08 апреля 2021, 17:26

Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О всеукраинском референдуме», который Верховная Рада приняла 26 января. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Подписанный закон позволяет реализовать положения Конституции Украины, которые предусматривают возможность проведения референдума.

«Всеукраинский референдум является формой непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающийся в утверждении гражданами Украины решений путем голосования в случаях и порядке, установленных Конституцией Украины и Законом Украины "О всеукраинском референдуме"», — говорится в документе.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; вопросы общегосударственного значения; вопрос об изменении территории Украины при условии сохранения территориальной целостности нашего государства, а также о прекращении действия тем или иным законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопрос отмена или ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности. Не могут выноситься на референдум и вопрос налогов, бюджета, амнистии, а также те, что находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос. Референдум не может проводиться одновременно с выборами.

Закон предусматривает, что решение, принятое на всеукраинском референдуме, может быть изменено только путем аналогичного референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия. Новый референдум по вопросам, которые ранее не были поддержаны на всеукраинском референдуме, может быть проведено не ранее, чем через один год со дня объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.

Референдум не будет подменять работу Верховной Рады относительно принятия законов, но, как ожидается, граждане получат инструмент прямого влияния на принятие решений в государстве. На Банковой полагают, что референдум «позволит народу говорить решающее слово без посредничества политиков, из-за чего многие из них потеряет свое влияние в обществе».

«Теперь украинцы на практике будут привлечены к принятию важных для страны решений, а власть будет вынуждена прислушиваться к воле народа», — подчеркнул Зеленский.

В зависимости от вопроса, всеукраинский референдум может назначаться Президентом Украины, Верховной Радой или провозглашаться Главой государства по народной инициативе.

В Офисе президента напомнили, что принятие этого документа было одним из пунктов президентской программы Зеленского. «Его имплементация увеличит возможности граждан участвовать в управлении государством и позволит существенно снизить напряженность в обществе по сложным вопросам», — подчеркнули на Банковой.

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