Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров ввести на территории Украины жесткий общенациональный карантин.



«Я обращаюсь к правительству, безотлагательно рассмотреть вопрос о введение общенационального локдауна. Настоящего локдауна», — сказал Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.



Столичный градоначальник убежден, что передвижение между регионами страны должно быть ограничено. Кроме того, он высказался за установление контроля за соблюдением строгих правил. «А то у нас все хотят ездить в общественном транспорте, работать в офисе, а не дистанционно, как мы предлагаем, гулять толпами без масок, устраивать вечеринки, ездить гулять в другие города. Давайте будем откровенными: происходит бесконтрольное распространение вируса, его миграция по всей стране», — пояснил Кличко.



Он подчеркнул, что в европейских странах уже долгое время действуют еще более жесткие ограничения, но даже там ситуация с распространением ковида непростая, при том, что люди придерживаются карантинных ограничений, а вакцинация от болезни «идет полным ходом».



«У нас же, украинцы ведут себя так, словно вирус испугается и убежит. К сожалению, нет. Нужно будет потерпеть. Посидеть дома, сейчас. Чтобы на Пасху встретиться с родными и друзьями. Быть сознательными, чтобы потом не искать место в переполненных больницах», — призвал мер Киева.

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 19 676 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 11 221 человек, умерло 419 пациентов.