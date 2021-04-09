За четверг, 8 апреля, в Украине выявили 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровел 11 221 человек, а умерли 419.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 823 674 человека. Из них 1 395 104 пациента выздоровели, а 36 381 скончался.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.



За день в стране провели 119 369 тестирований.



Кроме того, за 8 апреля 18 569 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 353 147 человек привиты с начала вакцинальной кампании.