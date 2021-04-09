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Более 19 тысяч заболевших ковидом фиксируют в Украине второй день подряд

09 апреля 2021, 08:17

Более 19 тысяч заболевших ковидом фиксируют в Украине второй день подряд

За четверг, 8 апреля, в Украине выявили 19 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. При этом выздоровел 11 221 человек, а умерли 419.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 823 674 человека. Из них 1 395 104 пациента выздоровели, а 36 381 скончался.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

За день в стране провели 119 369 тестирований.

Кроме того, за 8 апреля 18 569 человек привились от COVID-19. Всего в Украине 353 147 человек привиты с начала вакцинальной кампании.

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