Визит президента Владимира Зеленского в Париж ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете KyivPost.



Он указал, что основная цель визита украинского лидера — встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном один на один.



По оценке издания, две из самых важных тем в повестке дня Зеленского — это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы.



Франция обеспокоена действиями России, и де Понсен назвал российское подкрепление «значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы». Однако «мы можем быть немного менее обеспокоены, чем некоторые из наших партнеров».



Что касается замедления прогресса Украины в реформах, то французский посол убежден, что Зеленский хочет изменить страну, но еще не нашел пути к успеху.



Франция и Германия являются странами-посредниками в Нормандском формате, пытаясь урегулировать агрессию России против Украины.



