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Встреча Зеленского с Макроном в Париже ожидается на следующей неделе

09 апреля 2021, 13:32

Встреча Зеленского с Макроном в Париже ожидается на следующей неделе

Визит президента Владимира Зеленского в Париж ожидается на следующей неделе. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете KyivPost.

Он указал, что основная цель визита украинского лидера — встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном один на один.

По оценке издания, две из самых важных тем в повестке дня Зеленского — это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в Украине, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы.

Франция обеспокоена действиями России, и де Понсен назвал российское подкрепление «значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы». Однако «мы можем быть немного менее обеспокоены, чем некоторые из наших партнеров».

Что касается замедления прогресса Украины в реформах, то французский посол убежден, что Зеленский хочет изменить страну, но еще не нашел пути к успеху.

Франция и Германия являются странами-посредниками в Нормандском формате, пытаясь урегулировать агрессию России против Украины.

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