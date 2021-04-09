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Минздрав может получить первую партию китайской вакцины Coronavac в субботу

09 апреля 2021, 19:25

Минздрав может получить первую партию китайской вакцины Coronavac в субботу

Фармкомпания «Лекхим» (Киев) в качестве офицального представителя китайского производителя вакцин Sinovac Biotech рассчитывает передать госпредприятию «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) первую партию китайской вакцины от COVID-19 Coronavac после завершения лабконтроля в субботу. Об этом в компании сообщили агентству «Интерфакс-Украина».

«Лабораторный контроль заканчивается завтра. У нас пока нет результата, он будет завтра, и завтра же мы поставим вакцину МЗУ. Этот вопрос уже урегулирован, они подтвердили адрес поставки», — сказали в компании в пятницу.

В «Лекхиме» отметили, что дальнейшей развозкой вакцины будет заниматься МЗУ.

Кроме того, в компании подтвердили переговоры относительно увеличения объема контракта с Sinovac еще на 5 млн доз.

«Вопрос об увеличении объема контакта обсуждался, но конкретного ответа с китайской стороны еще нет. Мы ожидаем от них информацию на следующей неделе, но уже закупленные 1,9 млн доз должны быть поставлены, хотя сроки постоянно смещаются», — сказал собеседник агентства.

МЗУ 8 апреля подтвердило компании «Лекхим» свою готовность принять поставку вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd. по договору о закупке за средства госбюджета.

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