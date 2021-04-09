Фармкомпания «Лекхим» (Киев) в качестве офицального представителя китайского производителя вакцин Sinovac Biotech рассчитывает передать госпредприятию «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) первую партию китайской вакцины от COVID-19 Coronavac после завершения лабконтроля в субботу. Об этом в компании сообщили агентству «Интерфакс-Украина».



«Лабораторный контроль заканчивается завтра. У нас пока нет результата, он будет завтра, и завтра же мы поставим вакцину МЗУ. Этот вопрос уже урегулирован, они подтвердили адрес поставки», — сказали в компании в пятницу.



В «Лекхиме» отметили, что дальнейшей развозкой вакцины будет заниматься МЗУ.



Кроме того, в компании подтвердили переговоры относительно увеличения объема контракта с Sinovac еще на 5 млн доз.



«Вопрос об увеличении объема контакта обсуждался, но конкретного ответа с китайской стороны еще нет. Мы ожидаем от них информацию на следующей неделе, но уже закупленные 1,9 млн доз должны быть поставлены, хотя сроки постоянно смещаются», — сказал собеседник агентства.



МЗУ 8 апреля подтвердило компании «Лекхим» свою готовность принять поставку вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech Ltd. по договору о закупке за средства госбюджета.