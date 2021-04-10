Один украинский военный ранен на Донбассе в субботу, 10 апреля.

Как сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток», военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Бойцу оперативно предоставили первую медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В пятницу, 9 апреля, на Донбассе украинские позиции в зоне операции Объединенных сил обстреляли шесть раз. Из-за обстрела один военнослужащий был ранен. Он получил осколочное ранение и его переправили в военный госпиталь.