В пятницу на Донбассе украинские позиции в зоне операции Объединенных сил обстреляли шесть раз, а с начала текущих суток – один.



Как сообщает пресс-центр ООС, боевых потерь среди украинских военнослужащих за текущие сутки нет. Но в пятницу из-за обстрела один был ранен. Военнослужащий получил осколочное ранение и его переправили в военный госпиталь, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное, добавили в прес-центре.



Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов возле Майорского, Песок, Водного, Старогнатовки, Луганского.



В районе Зайцево боевики занимались дистанционным минированием из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Это также считается нарушением мирных договоренностей, подписанных в Минске.



Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» в свою очередь заявили о пяти обстрелах за вчерашний день: в районе Золотого-5, сел Калиновка, Логвиново и Калиново-Борщеватое.



Незаконные вооруженные формирования «ДНР» писали об обстрелах Доломитного, Ленинского, Веселого.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 9 апреля 2021 года зафиксировала не менее 17 434 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе в том числе 5 930 взрывов, 1 839 неопределенных пролетевших боеприпасов, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты и не менее 9 414 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.