Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Президент Турции отметил, что государство намерено продолжать стратегическое партнерство с Украиной. Эрдоган подчеркнул, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма, а также выражает поддержку Крымской платформы.



Отдельно президент Турции акцентировал на важности поддержки крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома. Он отметил, что в Украине будет реализован совместный проект по строительству мечети и жилья для крымских татар.



Эрдоган также подчеркнул, что Турция выступает против повышения напряженности в Черноморском регионе и на Донбассе.



«Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем, в рамках международного законодательства, чтобы сохранялась территориальная целостность страны. Мы желаем, чтобы как можно скорее прекратилась эскалация и снизилось напряжение, чтобы установилось перемирие согласно минским договоренностям», – заявил президент Турции.



Он отметил, что специальная миссия ОБСЕ на Донбассе должна беспрепятственно продолжать работу и подтвердил, что Турция будет продолжать ее поддержку. Кроме того, оборонные ведомства Украины и Турции усилят координацию и взаимодействие.