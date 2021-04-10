Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Турция выступает за прекращение эскалации на востоке Украины – президент Эрдоган

10 апреля 2021, 20:27

Турция выступает за прекращение эскалации на востоке Украины – президент Эрдоган

Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции отметил, что государство намерено продолжать стратегическое партнерство с Украиной. Эрдоган подчеркнул, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма, а также выражает поддержку Крымской платформы.

Отдельно президент Турции акцентировал на важности поддержки крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома. Он отметил, что в Украине будет реализован совместный проект по строительству мечети и жилья для крымских татар.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция выступает против повышения напряженности в Черноморском регионе и на Донбассе.

«Мы верим, что ситуацию на востоке Украины нужно решать мирным путем, в рамках международного законодательства, чтобы сохранялась территориальная целостность страны. Мы желаем, чтобы как можно скорее прекратилась эскалация и снизилось напряжение, чтобы установилось перемирие согласно минским договоренностям», – заявил президент Турции.

Он отметил, что специальная миссия ОБСЕ на Донбассе должна беспрепятственно продолжать работу и подтвердил, что Турция будет продолжать ее поддержку. Кроме того, оборонные ведомства Украины и Турции усилят координацию и взаимодействие.

Еще по теме

Люди
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский
Места
Украина Турция
Прочее
Крымская платформа

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
09:21
«ЛНР»: За сутки коронавирусом заболели 49 человек
23:54
Гибель ребенка в Александровском: Резников заявил об отсутствии у ВСУ беспилотников, способных долететь туда
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 апреля
15:21
В «ДНР» обещают отреставрировать композиции в Парке кованых фигур Донецка
14:18
Боевики «ДНР» уже 5 раз помешали работе ОБСЕ под Александровкой
09:42
СММ ОБСЕ не смогла установить тип боеприпаса, которым был убит мальчик на Донбассе
09:26
«ЛНР» сообщила о новых заболевших ковидом, трое умерли
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 апреля
20:56
СММ ОБСЕ посетила место гибели ребенка в Александровском
11:43
Завтра «ДНР» разблокирует пропуск через свой КПВВ под Донецком
11:11
«ДНР» сообщила о 177 заболевших и 11 умерших от коронавируса
09:48
«ЛНР»: 28 новых заболевших COVID-19 и один умерший
все новости
21:43
В Донецке горит мясокомбинат
20:49
Зеленский: Подписано соглашение между Украиной и Турцией о строительстве жилья для крымских татар и иных переселенцев
20:27
Турция выступает за прекращение эскалации на востоке Украины – президент Эрдоган
19:51
Ситуация на Донбассе: Обстрелы украинских позиций, беспилотник боевиков пересек линию соприкосновения
19:36
Проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия, заявила поверенная в делах США
19:10
Россия отказалась участвовать в спецзаседании ОБСЕ и объяснять военную активность у границы с Украиной
18:41
С КПВВ на Донбассе все чаще отправляют людей на обсервацию
17:55
От военной помощи до присоединения к России: «ДНР» готовит три варианта обращения к Путину, узнали спецслужбы
17:24
В России развернули рекрутинговую кампанию по отправке «добровольцев» на Донбасс – правозащитники
17:12
Резников пояснил, почему не хочет вести переговоры о Донбассе в Минске
16:50
Кравчук: Россия по-прежнему отвергает предложения Украины во время переговоров
16:14
Резников о войне с Россией: Риски минимальны, но всегда есть «эксцесс исполнителя»
15:38
«ДНР» будет пропускать людей через свой блокпост под Донецком 12 апреля
14:45
«ДНР»: 10 пациентов с ковидом умерли за сутки
13:29
На Донбассе сегодня ранили украинского военного
все новости
ВИДЕО
Против России и Украины: Иски в ЕСПЧ от жителей Донбасса ►
09 апреля, 16:05
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция