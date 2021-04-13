НАБУ подозревает владельца «Альткома» в даче взятки главе «Укравтодора» времен Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении владельцу строительной компании «Альтком» Александру Тисленко.



Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, не указывая фамилию подозреваемого. Издание «Наші гроші» уточняет, что речь идет именно о Тисленко.



Владельца «Альткома» подозревают в даче взятки председателю «Укравтодора» времен президентства Петра Порошенко Славомиру Новаку. Действия Тисленко квалифицированы по части 4 статьи 369 УК Украины.



По данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему людей, систематически предоставлял неправомерную выгоду как «абонентскую плату» руководству «Укравтодора» в обмен на проявление «лояльности» к его компаниям. В общем, как установили антикррупционные органы, речь идет о 575 тысячах доларов и 70 тысячах евро в течение 2017-2019 годов.



В свою очередь тогдашний глава «Укравтодора» Новак содействовал компаниям подозреваемого в продлении срока действия контракта по выполнению работ на отдельных участках дороги М-05 Киев — Одесса, финансирование которой осуществлялось за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития в рамках проекта «Паневропейские коридоры», указали в НАБУ. Кроме того, правоохранители выяснили руководитель «Укравтодора» «не заметил» нарушения графика выполнения работ компанией подозреваемого, что позволило избежать уплаты более 9 миллионов евро штрафа.



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