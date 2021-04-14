В Мариуполе построят новый медицинский центр. Мэр и чиновники посетили больницы в Турции

Делегация Мариуполя в турецкой больнице / Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

Для создания будущего медицинского центра в Мариуполе делегация чиновников во главе с мэром города Вадимом Бойченко посетила муниципальные и частные больницы Турции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



«Наша цель – создать в Мариуполе самый современный медицинский центр в Украине с учетом всех инновационных решений. В этом нам может помочь опыт Турции. За последние 20 лет эта страна сделала большой рывок вперед, полностью перезагрузив систему здравоохранения. Сегодня медицина Турции – одна из самых лучших в мире», – заявил Бойченко.



Мариупольцы в сопровождении заслуженного врача Украины Бориса Тодурова посетили в Стамбуле две частные больницы, в том числе Ankara Sehir Hospital – самую большую больницу в Европе и третью по величине в мире.

Как сообщается, во время посещения Турции мариупольская делегация изучала три аспекта работы, которые лягут в основу будущего центра. Первый – комплексное наполнение больницы: от оснащения отделений до оборудования. Второй – организация эффективного лечебного процесса вокруг пациента и его комфортного пребывания. Третий – определение формата работы больницы: оказание планового или ургентного лечения.

Мэр Мариуполя отметил, что важно не только создать в городе современную больницу, но и связать ее с медицинским университетом, а также оснастить палаты современным оборудованием и обеспечить профессиональным персоналом.



«Медицинский центр откроет новые возможности в лечении для жителей всей Украины, а также позволит развивать передовые для региона направления», – считает Вадим Бойченко.

19 марта 2021 года был подписан Меморандум о намерениях по созданию современного медицинского центра в Мариуполе. Документ подписали министр здравоохранения Украины Максим Степанов, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и научный руководитель проекта, доктор медицинских наук Украины Борис Тодуров.