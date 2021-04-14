Министр обороны: Численность войск РФ вблизи границы Украины достигнет 110 тысяч военных

В результате стягивания дополнительного военного контингента численность войск РФ вблизи границ Украины достигнет 110 тысяч военных. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, передает «Интерфакс-Украина».



«Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России. С дополнительным контингентом общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тысяч военных», — сказал Таран.



По его словам, в более широком смысле, Россия продолжает наращивать свои ударные возможности на европейском континенте.



Кроме того, отметил он, необходимо учитывать политические и связанные с ними события в области безопасности в Беларуси, которые могут потенциально привести к постоянному военному присутствию России в этой стране.



Также, по мнению Тарана, Россия симметрично развертывает войска в ответ на учения «Defender Europe», чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений «Запад 2021».



«Принимая во внимание все эти предположения, мы не можем исключить возможность, что российские оккупационные войска в Крыму и вблизи наших границ могут предпринять значительные военные провокации на протяжении этого года», — подчеркнул глава Минобороны.



Он проинформировал, что в 2021 году Украина потеряла 28 солдат, которые были убиты во время боевых действий, а 68 военнослужащих получили ранения.