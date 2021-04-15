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Россия перекрывает Керченский пролив для украинских судов. Киев протестует

15 апреля 2021, 18:35

Россия перекрывает Керченский пролив для украинских судов. Киев протестует

Россия объявила о закрытии со следующей недели до октябре 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. МИД Украины выразило протест в связи с ограничением свободы судоходства. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Такие действия Российской Федерации являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря», — говорится в заявлении.

Министерство призвало международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

«Этот шаг является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, Российская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море», — пояснили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что на фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, РФ пошла на усиление эскалации в море.

Она перебрасывает военные корабли с Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины.

Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с ее стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов, заявили в МИД Украины.

Если такой же запрет последует и для коммерческих судов, Мариупольский и Бердянский морпорты могут остаться без судозаходов.

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