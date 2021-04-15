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Расследователи показали «любимую» дачу Путина: там он встречался с Януковичем

15 апреля 2021, 20:03

Расследователи показали «любимую» дачу Путина: там он встречался с Януковичем

Фото: ФБК Фото: ФБК

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального выпустил фильм-расследование о даче президента РФ Владимира Путина «Долгие Бороды» на озере Валдай в Новгородской области.

По данным ФБК, именно в валдайской резиденции состоялась тайная встреча Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича во время Майдана.

Согласно кадастровой документации, площадь резиденции составляет 250 гектаров. Из них 150 гектаров официально принадлежат Российской Федерации и находятся в бессрочном пользовании у ФСО. На них располагаются хозяйственные постройки — склады, гаражи, ангары, а также небольшие гостевые домики. Остальная земля оформлена на ООО «Прайм», которое, как пишет ФБК, принадлежит Юрию Ковальчуку — другу Владимира Путина и основному акционеру банка «Россия».

На арендуемой у «Прайма» территории находятся около 80 строений. Среди них основной четырехэтажный особняк площадью 3500 квадратных метров, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и мини-казино, а также собственная Владимирская церковь.

Но кроме того, пишет ФБК, неподалеку от основной резиденции находится дом в два раза больше — это спа-комплекс с двумя подземными этажами общей площадью почти 7000 квадратных метров. На поэтажных планах этого здания можно обнаружить солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения и лимфопресса, 25-метровый бассейн и отдельный массажный блок.

На другом этаже расположены спальня, 200-метровый холл, 500-метровая гостиная, сервировочная комната, специальный лифт для еды и помещение для аквариума площадью 13 квадратных метров.

На подвальном этаже находятся комнаты персонала и технические помещения, в том числе для обслуживания соляной купели, для грязелечения и для спецсвязи.

Расследователи считают, что дача в Валдае — любимая резиденция Путина, поскольку он приглашает сюда других политиков и артистов.

19 января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.

По данным ФБК, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, ее стоимость составляет около миллиарда долларов.

Фото: ФБК

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