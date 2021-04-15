Верховная Рада разрешила отцам брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет

Верховная Рада во втором чтении одобрила закон, который дает отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка.



Закон позволяет взять одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней при рождении ребенка.



Такой отпуск может предоставляться не только мужчине, находящемуся в браке с женщиной, родившей ребенка, но и отцу ребенка, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они проживают вместе.



Также отпуск может предоставляться бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) воспитывает ребенка одна (один).



Кроме этого, документ предоставляет равное право каждому из родителей ребенка брать отпуск по уходу за ребенком до трех лет и закрепляет право родителей несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства на дополнительный отпуск.