17 479 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине выявили 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 12 054 человека, умерли — 438.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 921 244 человека. Из них 1 465 820 пациентов выздоровели, а 39 096 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.



Вчера провели тестирований 109 584.



Кроме того, за 15 апреля 13 520 человек получили прививки первой дозой вакцины от COVID-19. Всего в Украине 432 817 человек привито с начала вакцинальной кампании. Из них завершили вакцинацию (получили две дозы) — 5 человек (из них двое получили одну дозу заграницей).



Днем ранее в Украине зафиксировали 16 427 новых случаев ковида.