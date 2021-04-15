Еще 16 427 случаев коронавируса выявили в Украине

За минувшие сутки, 14 апреля, в Украине выявили 16 427 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом выздоровели 11 148 человека, умерли — 433.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране ковид диагностировали у 1 903 765 человек. Из них 1 453 766 пациентов выздоровели, а 38 658 случаев завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.



Вчера проведено 119 615 тестирований на COVID-19.



Кроме того, за 14 апреля 15 744 человек получили прививки первой дозой вакцины от COVID-19. Всего в Украине 419 297 человек привито с начала вакцинальной кампании. Из них завершили вакцинацию (получили две дозы) — 5 человек (из них двое получили одну дозу заграницей).



Днем ранее в Украине зафиксировали 14 553 новых случаев ковида.