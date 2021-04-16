Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Франции присоединиться к декларации о поддержке вступления Украины в Европейский Союз. Об этом он сообщил на брифинге в Париже по итогам трехсторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Зеленский рассказал о том, что Украина инициировала подписание странами-партнерами декларации относительно европейской перспективы.



«Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза», – пояснил Зеленский.



Президент отметил, что несколько стран уже подписали эту декларацию, и есть страны, которые сейчас с ней знакомятся.



«Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ», – сказал президент Украины.



По его словам, подписание такой декларации является инициативой Украины. «Мы в Украине очень инициативные. Мы не ждем, пока все сделают за нас. Мы сами делаем конкретные шаги», – подчеркнул Зеленский.