Более 10 тысяч заболевших ковидом зафиксировали в Украине за сутки

За субботу, 17 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 10 282 новых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровели 6 523 человека, скончались — 250.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране коронавирусное заболевание диагностировали у 1 946 510 человек. Из них 1 482 079 пациентов выздоровели, а 39 786 случаев завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.



Вчера провели 60 380 тестирований.



Кроме того, за 17 апреля 3 333 человека получили прививки первой дозой вакцины от ковида. Всего в Украине 449 194 человек привито с начала прививочной кампании, из них пятеро уже получили вторую дозу и завершили вакцинацию.



Днем ранее, 16 апреля, в Украине зафиксировали 14 984 новых случаев коронавируса.