Der Spiegel: Россия строит новый военный лагерь в Крыму

Фото: Der Spiegel

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало спутниковые снимки большого военного лагеря России в оккупированном Крыму в 30 километрах от города Марфовка, где насчитывается около тысячи военных машин.



Как выяснили журналисты, еще 15 марта территория пустовала, а 2 апреля уже видно немало транспортных средств и надстроек.



«В дополнение к основному лагерю западнее от него был построен лагерь меньшего размера», — пишет издание.



По информации российской группы расследователей Conflict Intelligence Team, cудя по снимкам, опубликованным Spiegel, в Крыму находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии.



CIT отмечает, что на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки «Мста-С», что позволяет предположить, что это не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа.

Фото: Der Spiegel

В последнее дни вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге, а также в оккупированном Крыму. 10 апреля министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что настоящими целями наращивания Россией военного присутствия возле границ Украины могут быть: усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе и демонстрация готовности к применению вооруженной силы.