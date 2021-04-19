Двенадцать ведущих футбольных клубов Европы объявили о создании Суперлиги

Официально объявлено о создании нового футбольного турнира — Суперлиги. В нее вошли 12 ведущих клубов Европы из Англии, Испании и Италии. Соответствующие заявление опубликовали клубы-основатели в ночь с воскресенья на понедельник.



«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу на правах клубов-основателей. Еще три команды присоединятся к ней перед началом первого сезона, который хотят начать в августе этого года. Также в Суперлиге ожидают, что каждый год к турниру будут присоединяться новые клубы на основе процесса приема, в результате чего в общей сложности будет 20 команд. Матчи Суперлиги планируют проводить в середине недели.



Участники хотят продолжить играть во всех национальных соревнованиях. Также команды готовы до запуска Суперлиги участвовать в европейских соревнованиях под эгидой УЕФА — Лиге чемпионов и Лиге Европы.



Клубы-основатели планируют обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество, «чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом». При этом подчеркивается, что учредители нового турнира готовы отстаивать свое решение в судах.



Председателем Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Его заместителями стали владелец туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер.



Официальной реакции от УЕФА и ФИФА на создание нового турнира пока не последовало. Сегодня ожидается заседание, на котором футбольные чиновники решат, будет ли доиграны еврокубки в этом сезоне.



Накануне в воскресенье УЕФА и футбольные федерации Англии, Испании, Италии, а также Английская премьер-лига, испанская Ла лига и итальянска Серия А сообщили, что у них есть информация о возможном создании этого турнира и они против этого.



«Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы <...>, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА — не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу более чем когда-либо нужна солидарность», — подчеркивалось в совместном заявлении. Также там пообещали рассмотреть «все доступные меры на всех юридических и спортивных уровнях», чтобы предотвратить создание Суперлиги.