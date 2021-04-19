В Украине зафиксировали 40 тысяч смертей от коронавируса

За воскресенье, 18 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 6 506 новых случаев заболевания COVID-19. При этом выздоровели 5 598 человека, умерли— 214.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране коронавирусное заболевание нового типа диагностировали у 1 953 016 человек. Из них 1 487 677 пациентов выздоровели, а 40 000 случаев завершились летальным исходом.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и Киеве (447).



В воскресенье провели 27 488 тестирований на ковид.



18 апреля 1 453 человека получили прививки первой дозой вакцины от ковида. Всего в Украине 450 647 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них пятеро уже получили вторую дозу и завершили вакцинацию.



Днем ранее, 17 апреля, в Украине зафиксировали 10 282 новых случаев коронавируса.