«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»

«Верховный суд» группировки «ДНР» приговорил жителя Горловки Руслана Макарец 1984 года рождения, по обвинению в «госизмене» к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



В «МГБ ДНР» заявили, что обвиняемый с февраля 2017 по май 2018 года проходил службу в инженерно-саперной роте одной из частей «народной милиции» в должности водителя. После увольнения, в августе 2018 года, Макарец выехал на подконтрольную Украине территорию по программе СБУ «На тебе чекають вдома».



Там якобы он был завербован украинской спецслужбой.



Горловчанина обвиняют в передаче данные бойцов «ДНР», информации о месте дислокации инженерно-саперной роты, количестве и наименовании военной техники, а также координаты места расположения штаба бригады части, где ранее проходил службу.



В марте 2019 год при возвращении в ОРДО он был задержан.