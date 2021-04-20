8 940 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 20 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 8 940 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. При этом выздоровели 12 075 человек, а умерли — 367.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии коронавирусное заболевание нового типа диагностировали у 1 961 956 человек в стране. Из них 1 499 752 пациента выздоровели, а 40 367 случаев завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.



В понедельник провели 77 678 тестирований.



19 апреля 12 144 человека получили первую дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 462 791 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них пятеро уже получили вторую дозу и завершили вакцинацию.



Днем ранее в Украине зафиксировали 6 506 новых случаев коронавируса.