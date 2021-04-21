Более 12 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За последние сутки, 20 апреля, в Украине выявили 12 162 случая коронавирусной болезни COVID-19. Это на 3222 случая больше, чем днем ранее.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Так, вчера был госпитализирован 4 411 пациент, при этом выздоровели 14 720 человек. Умерли — 429 человек.



За все время пандемии ковид диагностировали у 1 974 118 человек в стране. Из них 1 514 472 пациента выздоровели, а 40 796 случаев завершились летальным исходом.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.



Во вторник провели 109 007 тестирований.



20 апреля 15 042 человека получили первую дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 477 833 человека вакцинировались с начала прививочной кампании, из них пятеро уже получили вторую дозу и завершили вакцинацию.