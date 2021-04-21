Кравчук надеется на прорыв в работе ТКГ

В работе Трехсторонней контактной группы в ближайшее время может произойти прорыв. Об этом рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



«Две недели назад я подготовил документ, подписал его и направил госпоже Хайди Грау. Этот документ состоял из двух частей – короткое политическое заявление и задействование координационного механизма реагирования на нарушение порядка прекращения огня. Прекращение огня, в соответствии с договоренностями от 22 июля прошлого года, это было достижение всеобъемлющей тишины, оно было обозначено в этом документе. Этот документ был направлен сторонам, но не был обсужден в силу разных причин», – отметил Кравчук.



По его словам, сейчас этот документ и другие документы от России и ОРДЛО уже поступили в подгруппу по безопасности.



«И вчера обсуждали этот вопрос политические советники, обсуждали кластеры, как они должны действовать, и этот документ уже был обсужден», – добавил первый президент.



«Более того, украинский проект документа был взят за основу. Это означает, что группа по безопасности, которая определяет и готовит все проекты для заседания ТКГ, приступила к конкретной работе. У нас есть время до 28 апреля. Они будут продолжать работу, учитывая те наработки, которые в ОРДЛО и России, чтобы иметь согласованный документ и принять его на заседании ТКГ. Это будет прорыв, по моему мнению», – резюмировал Леонид Кравчук.