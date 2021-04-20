Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений режима «тишины» на Донбассе: Подробности

20 апреля 2021, 20:55

ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений режима «тишины» на Донбассе: Подробности

Для уменьшения количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе Трехсторонняя контактная группа планирует ввести механизм верификации нарушений, при котором представители ОБСЕ должны быстрее приезжать на место событий. Об этом сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «Суспільне».

«Чтобы не было грубых нарушений режима прекращения огня, от которых гибнут военный персонал и гражданские, чтобы такие случаи были надлежащим образом верифицированы, доказаны и расследованы, мы предлагаем более активное привлечение СММ ОБСЕ для верификации и создаем соответствующий механизм, который позволит ОБСЕ получать задокументированные и верифицированные данные о нарушениях и чтобы наступала конкретная ответственность сторон, или по крайней мере создавались благоприятные условия для доступа СММ в случае такого нарушения», – рассказал Арестович по результатам заседания подгруппы по безопасности ТКГ во вторник.

По его словам, это могут быть различные методы верификации: видеофиксация, обмен документами, другими материалами. Он отметил, что набор необходимых материалов похож на тот, который накапливают правоохранительные органы в ходе следствия.

«Конечно, не с той степенью тщательности, но с достаточной степенью, чтобы доказать, что нарушение было и имело тяжелые последствия. Ведь что показали эти восемь месяцев прекращения огня: что много нарушений и много голословных или часто неверифицированных заявлений о том, что кто-то что-то там нарушил. И чего больше это вопрос: реальных нарушений или бесконечных обвинений друг друга», – добавил Арестович.

Он также отметил, что все участники подгруппы, в том числе и российская сторона, согласились, что «если документально будут подтверждаться такие случаи и надлежащим образом расследоваться, то желающих нарушать будет меньше и таким образом на фронте станет тише». При этом для сбора необходимых материалов наблюдатели ОБСЕ должны прибывать на место событий быстрее, чем сейчас.

Украинская делегация в ТКГ сообщила, что во время заседания подгруппы по безопасности 20 апреля сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект документа.

Читайте также:

Украина инициирует проведение заседаний в ТКГ в течение 24 часов после гибели людей на Донбассе

Еще по теме

Организации
Трехсторонняя контактная группа
Люди
Алексей Арестович
Прочее
прекращение огня

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:33
Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке
15:57
«ДНР» готовится вывести на парад 9 мая свыше 10 тысяч человек
09:17
«ЛНР» заявила о смерти трех пациентов с COVID-19
08:55
Боевики в обход ОБСЕ установили свои камеры на шахте в Донецке
23:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 19 апреля
17:53
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
12:46
«ДНР» лишила свободы на 13 лет экс-боевика по обвинению в «госизмене»
09:54
«ЛНР» за сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
22:33
Главные новости Донбасса за неделю
17:45
В «ЛНР» заявили о погибшем мужчине – подорвался на мине
10:55
«ДНР» зарегистрировала 152 новых случая ковида и 11 смертей
09:17
«ЛНР»: Четыре смерти и 16 новых случаев коронавируса
08:20
Боевики не пропустили патруль ОБСЕ через блокпост у Еленовки
22:40
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
13:50
«ДНР»: 187 новых случаев COVID-19 и 13 смертей за сутки
все новости
21:41
Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму
21:12
На выплату «карантинной» помощи для ФОП направили 1,4 млрд гривен
20:55
ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений режима «тишины» на Донбассе: Подробности
20:33
Российская партия открыла свой представительский центр в Донецке
20:27
В Краматорске по подозрению в вымогательстве задержали военнослужащего
19:44
Кулеба: Существующие санкции против России недостаточны, Кремль нашел лазейки
19:17
Больниц нет, «скорая» не едет. В прифронтовых поселках на Донетчине – вспышка COVID-19
19:09
Владельца «Альтком» выпустили под залог 15 млн гривен по делу о взятках в «Укравтодоре»
18:45
В ТКГ удалось продвинуться в согласовании мер по соблюдению режима «тишины» на Донбассе
18:33
Повторные заражения, «индийский» штамм: Радуцкий предупредил о четвертой волне коронавируса в Украине
18:26
The Wall Street Journal показал наращивание войск РФ в Крыму
17:46
В Славянске ослабляют карантин, большинство школьников возвращаются за парты
17:25
Директорку дома культуры приговорили к пяти годам условно за проведение «референдума»
17:10
Закрытие Керченского пролива: Россия обещает пропускать торговые суда в Мариуполь и Бердянск
16:53
Умер подозреваемый в попытке изнасилования пассажирки поезда «Мариуполь-Киев»
все новости
ВИДЕО
Мешки с песком у зданий в Донецке, проблемы с выплатами пенсий, референдум по границе. Дайджест НД ►
19 апреля, 17:53
Новая «русская война» на Донбассе. Какой будет развязка? ►
17 апреля, 22:40
«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков
17 апреля, 21:21

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция