ТКГ планирует ввести механизм верификации нарушений режима «тишины» на Донбассе: Подробности

Для уменьшения количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе Трехсторонняя контактная группа планирует ввести механизм верификации нарушений, при котором представители ОБСЕ должны быстрее приезжать на место событий. Об этом сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает «Суспільне».



«Чтобы не было грубых нарушений режима прекращения огня, от которых гибнут военный персонал и гражданские, чтобы такие случаи были надлежащим образом верифицированы, доказаны и расследованы, мы предлагаем более активное привлечение СММ ОБСЕ для верификации и создаем соответствующий механизм, который позволит ОБСЕ получать задокументированные и верифицированные данные о нарушениях и чтобы наступала конкретная ответственность сторон, или по крайней мере создавались благоприятные условия для доступа СММ в случае такого нарушения», – рассказал Арестович по результатам заседания подгруппы по безопасности ТКГ во вторник.



По его словам, это могут быть различные методы верификации: видеофиксация, обмен документами, другими материалами. Он отметил, что набор необходимых материалов похож на тот, который накапливают правоохранительные органы в ходе следствия.



«Конечно, не с той степенью тщательности, но с достаточной степенью, чтобы доказать, что нарушение было и имело тяжелые последствия. Ведь что показали эти восемь месяцев прекращения огня: что много нарушений и много голословных или часто неверифицированных заявлений о том, что кто-то что-то там нарушил. И чего больше это вопрос: реальных нарушений или бесконечных обвинений друг друга», – добавил Арестович.



Он также отметил, что все участники подгруппы, в том числе и российская сторона, согласились, что «если документально будут подтверждаться такие случаи и надлежащим образом расследоваться, то желающих нарушать будет меньше и таким образом на фронте станет тише». При этом для сбора необходимых материалов наблюдатели ОБСЕ должны прибывать на место событий быстрее, чем сейчас.

Украинская делегация в ТКГ сообщила, что во время заседания подгруппы по безопасности 20 апреля сторонам удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. За основу был взят украинский проект документа.