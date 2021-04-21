Камень и железо: В Краматорске установят монумент Василию Стусу

Скульптурную композицию, посвященную Василию Стусу, установят в сквере Краматорска

В Краматорске планируют установить скульптурную композицию, посвященную выдающемуся украинскому поэту Василию Стусу. Автором является скульптор Вячеслав Гутыря, говорится в сюжете «Донеччина TV».



В композиции будут соединены камень и портрет Стуса в металле.



«Поэзия – белая, жизнь – черная. Поэтому сочетание белого камня и портрета в железе. Тем более сейчас у нас время железа, поэтому где-то оно сочетается», – пояснил творческую концепцию монумента Вячеслав Гутыря.

Белая арка выполнена из природного органического материала, который привезли с места, расположенного вблизи Святогорска. На каменном портале композиции выбиты строки стихотворения Василия Стуса «Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя».



Скульптурную композицию в честь поэта установят в сквере Краматорска на перекрестке улиц Дружбы и Василия Стуса.

Писатель, правозащитник Василий Стус стал символом украинского сопротивления второй половины ХХ века. Мировоззрение поэта в значительной степени сформировалось в Донецкой области, где он жил, учился и работал. В 1980 году поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки. Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.