В Чехии пятерых граждан задержали за причастность к участию в боях на Донбассе

В Чехии полиция задержали не менее пяти граждан по подозрению в причастности к участию в боях на Донбассе против Украины. Об этом пишет интернет-издание Deník N.



По словам представителя Верховной прокуратуры Чехии Мартина Белого, эти лица подозреваются в совершении террористических атак, финансировании терроризма и поддержки и пропаганды терроризма.



Некоторые из задержанных выезжали на Донбасс самостоятельно, другие оказывали им поддержку.



Полиция Чехии сообщила, что эти задержания не связаны с расследованием по взрывам на складах вооружений 2014 года, за которым, по данным расследования, стоят агенты российской военной разведки.



По данным изданий Aktuálně.cz и Respekt, существует подозрение, что к выезду на Донбасс чехов подстрекали работники ГРУ, работавшие в Чехии под прикрытием посольства России и которые были недавно высланы из Праги.



В ночных задержания, по данным журналистов, участвовали сотни полицейских по всей Чехии, а задержанные являются членами нескольких чешских военизированных группировок.