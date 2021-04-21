Зеленский обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Донбассе и у границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого обсуждалась ситуация на Донбассе и у границ Украины. Об этом сообщает прес-служба главы государства.



Зеленский поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий, особенно с учетом увеличения военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.



Президент отметил, что Украина одной из первых поддержала в прошлом году призыв Генсека ООН о прекращении огня на период пандемии COVID-19 и делала все возможное для его воплощения, начиная с июля 2020 года.



Также Зеленский сообщил о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.



Глава государства подчеркнул, что инициатива Крымской платформы, которую Украина официально начнет проведением саммита в августе, вернет вопрос Крыма на международную повестку дня, запустит процесс деоккупации полуострова и станет практическим механизмом для защиты прав человека в Крыму уже сейчас.



Президент также отметил важную практическую роль в отслеживании ситуации в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины, которую играет Мониторинговая миссия ООН по правам человека.