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Без личного обращения: В ПФУ разъяснили, как воспользоваться автоматическим назначением пенсии

21 апреля 2021, 21:05

Без личного обращения: В ПФУ разъяснили, как воспользоваться автоматическим назначением пенсии

Оформить пенсию без личного обращения в Пенсионный фонд Украины будущие пенсионеры могут через сервис «Автоматическое назначение пенсии», сообщает пресс-служба ПФУ.

При назначении пенсии необходимую информацию можно подать заблаговременно.

Что нужно сделать будущему пенсионеру:

– авторизуйтесь на веб-портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Один из самых быстрых и простых способов получить КЭП – через Приват24;

– заполните анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

– прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);

– подпишите анкету-заявление КЭП, прикрепив соответствующий файл;

– пришлите анкету-заявление в орган Фонда.

«Предоставленная информация будет заблаговременно проверена, и при достижении пенсионного возраста вы получите СМС-сообщение или сообщение в личном кабинете», – пояснили в Пенсионном фонде.

Сообщение будет содержать информацию о назначении пенсии, дате, с которой она назначена, размере назначенной пенсии.

«Лично обращаться в органы Фонда не требуется. Пенсия будет назначена вам автоматически при достижении пенсионного возраста», – добавили в ПФУ.

По состоянию на 13 апреля 2021 года было подано 80,3 тысяч анкет-заявлений на автоматическое назначение пенсии, из которых обработано 98,8%.

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