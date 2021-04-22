Утро на Донбассе началось с обстрелов

За прошедшие сутки, 21 апреля, на Донбассе было 8 обстрелов. Как сообщает штаб операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских военных. Четверг тоже начался с обстрелов – известно о трех в районе поселков Пивденное и Пески.



Сообщается, что незаконные вооруженные формирования стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



У Шумов, Красногоровки и Первомайска стреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселка Новгородское – из боевой машины пехоты, а у Каменки – со станковых противотанковых гранатометов.



Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.



В то же время в группировке «ЛНР» заявили о двух утренних обстрелах позиций боевиков под поселком Донецкий и селом Калиново-Борщеватое.



В группировке «ДНР» заявили, что сутра было три обстрела на таких направлениях: Пески – Жабуньки, Торецк – Горловка, Зайцево Северное – Зайцево Южное.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 19 апреля 2021-го зафиксировала не менее 20 898 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 6 414 взрывов, 2 397 пролетевших неопределенных боеприпасов, 190 вспышек дульного пламени, 76 осветительных ракет, а также не менее 11 813 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.