Резников: Россия не получит воду для Крыма, даже силовым путем

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что России не удастся просто получить воду для Крыма, даже применив силу. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».



Резников считает, что Москва не решится на захват новых украинских территорий ради обеспечение Крыма водой.



«Здесь мы можем говорить о теоретической войне за ресурс, который называется водой. Но не надо забывать, что этот канал рукотворный, он не является естественным. Его легко было в свое время разрушить, потому что он рукотворный. И он тянется от реального наполнения, там, где есть дебет воды. То есть им придется до Днепра доходить? На север страны, чтобы везде контролировать эту воду? Это нереально. Это полстраны надо захватить», – сказал вице-премьер.



По его словам, у россиян на всю их территорию – миллион солдат в составе вооруженных сил, на 114 миллионов населения РФ. Учитывая, что им нужно обеспечивать внутреннюю безопасность и свои границы, Резников сомневается, что Россия выделит достаточно сил для наступления с Крыма даже до дамбы в Новой Каховке.



«Какой контингент им надо иметь, чтобы атаковать? Вы же знаете, что защищаясь, достаточно иметь меньший состав. У нас с вами официальный контингент – 250 тысяч, публичные данные наших Вооруженных сил. Плюс 50 тысяч Нацгвардии. Плюс добавьте сюда тех, кто уже через фронт прошли, если не ошибаюсь, 460 тысяч наших граждан», – перечислил Резников.



Кроме того, отметил глава Минреинтеграции, другие украинцы тоже будут защищать свою землю.



«Это будет очень дорогая история для России. И здесь главный вопрос – зачем? Так просто воду они не получат, даже силовым способом. Им предстоит пролить кровь российских солдат», – подчеркнул вице-премьер.