На Донетчине СБУ разоблачила 10 участников НВФ и обнаружила схрон с минами

В Волновахском районе Донецкой области в ходе контрдиверсионных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон с минами и разоблачили 10 участников незаконных вооруженных формирований. Также установили двух организаторов псевдореферендума 2014 года, передает пресс-служба ведомства.



«Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой ДНР. Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков. Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО / ООС. В случае подтверждения данных, по ним будут открыты уголовные производства», – сообщили в СБУ.



В квартире одного из боевиков обнаружили тайник с противотанковыми минами. Всего из тайника изъяли 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.



Кроме того, проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого «референдума» 2014 года в Донецкой области.



По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.