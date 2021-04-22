Есть пострадавший: В штабе ООС сообщили подробности пожара в воинской части на Луганщине

В результате пожара, который произошел сегодня на территории одной из воинских частей в Рубежном, пострадал военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
По информации штаба, загорелся бензобак автомобиля, а потом огонь перекинулся на четыре бензовоза.
«Пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья – удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная», – говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекались личный состав и техника ГСЧС Украины.
В настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.
Ранее сегодня в соцсетях очевидцы сообщили о пожаре в Рубежном, столбы черного дыма были видны далеко за пределами воинской части. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заверил, что ситуация с пожаром в Рубежном контролируется, возгорание ликвидируют.