Есть пострадавший: В штабе ООС сообщили подробности пожара в воинской части на Луганщине

При пожаре в воинской части в Рубежном сгорели несколько бензовозов / Фото: пресс-центр штаба ООС

В результате пожара, который произошел сегодня на территории одной из воинских частей в Рубежном, пострадал военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



По информации штаба, загорелся бензобак автомобиля, а потом огонь перекинулся на четыре бензовоза.



«Пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья – удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная», – говорится в сообщении.



К ликвидации пожара привлекались личный состав и техника ГСЧС Украины.



В настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

Ранее сегодня в соцсетях очевидцы сообщили о пожаре в Рубежном, столбы черного дыма были видны далеко за пределами воинской части. Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заверил, что ситуация с пожаром в Рубежном контролируется, возгорание ликвидируют.