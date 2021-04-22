Степанов: Дополнительных карантинных ограничений на Пасху пока не планируется

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется, поскольку ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



Он подчеркнул, что несмотря на то, что пик пандемии пройден и «даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтую зону" — расслабляться рано».



«Призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет — в кармане она вас не защитит», — отметил министр.



Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь — создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.

За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 16 235 человек. С начала пандемии в Украине без учета оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса выявлено 1 990 353 случая заболевания COVID-19 Из них 1 533 303 человека выздоровели, 41 266 — умерли от осложнений.