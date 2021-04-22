Более 16 тысячи заболевших COVID-19 зафиксировали в Украине за сутки

За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 16 235 человек. При этом 18 831 пациент выздоровел, 470 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



В частности, за сутки заболели 663 ребенка и 319 медработников.



Среди новых заболевший госпитализировали 3 904 человека.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.



С начала пандемии в Украине без учета оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса выявлено 1 990 353 случая заболевания COVID-19 Из них 1 533 303 человека выздоровели, 41 266 — умерли от осложнений.