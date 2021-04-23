СБУ: Чиновники Госгеокадастра незаконно передавали гектары «элитной» земли на Донетчине

Служба безопасности Украины заблокировала ряд коррупционных механизмов, организованных топ-чиновниками Госгеокадастра. Среди них были и такие, что реализовали на территории Донецкой области. Всего правоохранители провели более 40 обысков в 6 областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников сделки и там, где они проживают.



Как сообщает пресс-служба СБУ, одна из схем была организована для работы с «элитными» земельными участками. Причем исключительно в Запорожской и Донецкой областях.



«Злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знала о сделке. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тысяч гектаров», – сообщили в СБУ.



По данным спецслужбы, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлены земельные участки общей площадью более 20 тысяч гектаров.