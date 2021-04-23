В «Л-ДНР» снова заявляют, что они – стороны в мирных переговорах, а Россия – нет

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечат безопасность в отдельных районах Донецкой области, если тот приедет. При этом Пушилин считает, что Зеленскому не дадут это сделать «радикально настроенные элементы по ту сторону линии соприкосновения». Об этом он завил в эфире телеканала «Россия 24».



«Ему стоит опасаться своих радикально настроенных элементов, которых он лелеет. Но я думаю, вряд ли они дадут даже просто приехать к нам», – сказал Пушилин, комментируя свое недавнее приглашение, адресованное Зеленскому.



Он вместе с главой группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником выпустили видеообращения к главе государства, чтобы тот приехал в отдельные районы Донбасса на мирные переговоры.



Заявления Пушилина и Пасечника были опубликованы в медиа «Л-ДНР» после того как президент РФ Владимир Путин в очередной раз отказался вести прямые переговоры о Донбассе с Украиной. Во время встречи с Александром Лукашенко в Москве Путин сказал, что украинской стороне нужно вести переговоры с Пасечником и Пушилиным, а Россия – не участница конфликта, а лишь «третья страна».



Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина не будет вести переговоры с группировками «Л-ДНР».



20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».