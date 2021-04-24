«Укрзализныця» запускает ряд поездов, в том числе Мариуполь – Одесса

В рамках обновления летнего расписания поездов «Укрзализныця» запускает ряд поездов, передает пресс-служба предприятия.



В частности, с 29 апреля по 15 мая с целью изучения спроса и популярности среди пассажиров «Укрзализныця» запустит анонсированный экспресс Харьков – Днепр – Харьков.



Поезд №793/794 Харьков – Днепр – Харьков будет оптравляться из Харькова в 6:51, время прибытия – 10:30. Из Днепра будет отправляться в 18:33, время прибытия – 22:16.



Поезд №795/796 Днепр – Харьков – Днепр будет курсировать в противоположном направлении: из Днепра будет отправляться в 6:23, а возвращаться из Харькова в Днепр в 18:31.



Кроме того, с 14 мая для жителей Волыни и Полесья назначен новый летний поезд Ковель – Николаев через Луцк, Ровно, Кривой Рог, Херсон. Отправление из Ковеля в 10:14, из Николаева в 14:34.



Также с 15 мая будет восстановлен поезд №141/142 Мариуполь – Одесса. Он будет курсировать через день: из Мариуполя – с 15 мая, а из Одессы – с 16 мая.



Поезд №148/147 Одесса – Киев с 27 мая станет ежедневным.



На период пасхальных и майских праздников изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков – Константиновка, который с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки – в 6:00, возвращение из Харькова – в 15:55.