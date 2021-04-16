Мариуполь, Константиновка: «Укрзализныця» запустит дополнительные поезда на майские праздники

На пасхальные и майские праздники «Укрзализныця» назначит не менее 11 дополнительных поездов. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает пресс-служба УЗ.



«Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе в Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски», – отметил Иван Юрик.



Дополнительные поезда на праздники будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.



«Укрзализныця» в мае также назначит дополнительные рейсы круглогодичных поездов, в том числе: №29/30 Киев – Ужгород, №251/252 Харьков – Николаев, №774/773 Киев – Шостка, №781/782 Черкассы – Киев и №137/138 Хмельницкий – Лисичанск. Кроме того, на праздники будет продолжен маршрут скоростного поезда №779/780 Сумы – Киев до станции Винница.