В Чехии суд арестовал троих человек за участие в боевых действиях на Донбассе

Районный суд Праги в пятницу заключил под стражу троих из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Об этом сообщает местное издание Novinky со ссылкой на прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Билого.



Суд заключил под стражу руководителя «Объединения чехословацких солдат в резерве мира» Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву, которые воевали на стороне боевиков.



Такая мера вызвана тем, что, по мнению Билого, они могут скрыться или воздействовать на еще незаслушанных свидетелей.



Всем троим предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма. Также обвиняется одно юридическое лицо.



По данным журналистов, организация «Объединение чехословацких солдат в резерве мира» занималась сбором средств для поездок людей в зону боевых действий и может быть напрямую связана с российскими спецслужбами. Она регулярно устраивала военные учения с использованием «разрешенного законом оружия и его копиями» и проводила «военные дни» для чешских школьников.



Издание называет 56-летнего Пржемысла Ивана Гадраву священником «с явной пророссийской ориентацией», которому было поручено духовное управление общиной при церкви Св. Вацлава в Литомержицах.



Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение, до 12 лет лишения свободы за финансирования терроризма, и максимум 15 лет лишения свободы, если их признают виновными в поддержке и поощрении терроризма.

О масштабных задержаниях наемников, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков, чешские СМИ сообщили 21 апреля. Сообщалось, что были задержаны как минимум пять человек.