«Динамо» стало чемпионом Украины по футболу впервые за пять лет. В дебютный сезон Луческу

Киевское «Динамо» стало чемпионом Украины по футболу за три тура до завершения турнира. В 25-м туре Украинской премьер-лиги столичный клуб разгромил «Ингулец» со счетом 5:0.



В параллельном матче донецкий «Шахтер» проиграл «Александрии» со счетом 2:0, отстав от киевлян на 13 очков.



Для «Динамо» это уже 16-е чемпионство в истории независимой Украины и первое за последние пять лет. Прошлым летом киевский клуб возглавил Мирча Луческу, который был главным тренером «Шахтера» с 2004 по 2016 год. Таким образом, 75-летний румынский специалист привел свою новую команду к чемпионству в дебютном сезоне.







Сразу после финального свистка Луческу облили шампанским его футболисты.

Чемпионство позволит «Динамо» стартовать в Лиге чемпионов сезона 2021/22 сразу с группового этапа.