Кива защитил диссертацию по государственному управлению

Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Об этом сообщает hromadske.



Члены комиссии проголосовали единогласно: все 13 — за.



Тема диссертации Кивы — «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)».



Во время защиты народному депутату задали вопрос, однако он не смог на него ответить, пообещав вписать ответ в следующую научную работу.







Наличие степени кандидата наук, среди прочего, дает доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.



Защита проходила в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов на него пропускали по спискам, которые согласовывал помощник народного депутата. Поэтому не все журналисты смогли сразу попасть на мероприятие: приходилось вызывать полицию.



УП передает, что трое мужчин в черной одежде, которые отказывались представляться и объяснять, на кого они работают, блокировали вход в аудиторию, в которой защищал кандидатскую диссертацию Кива.



На вопрос журналистов, кто эти мужчины в черном, Илья Кива сказал: «Студенты, может аспиранты». Эти же мужчины сопровождали Киву в уборную и оберегали его от журналистов.



В Институте подготовки кадров отказались от объяснений.