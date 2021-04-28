Кабмин решил не ужесточать карантин на Пасху, но усилит контроль за его соблюдением

Правительство не будет усиливать карантин в Укиане на Пасху и в период майских праздников, но усилит меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме», — сказал он на заседании правительства в среду.



Премьер попросил граждан прислушиваться к Министерству здравоохранения и к лидерам церквей и религиозных организаций, которые призывают соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома.