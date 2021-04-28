Электронную прописку в Украине свяжут с реестром военнообязанных

Данные электронной регистрации места проживания будут поступать в государственный реестр военнообязанных, чтобы автоматически брать их на учет по новому адресу прописки. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.



Соответствующее решение принял Кабинет министров.



«Предлагается сделать следующий шаг по введению возможности электронной регистрации проживания. В частности, предлагается утвердить механизм обмена информацией между органами регистрации с реестром военнообязанных», – сказал Шмыгаль.



По его словам, таким образом, сведения о смене места проживания будут автоматически передаваться в единый государственный реестр военнообязанных, что станет основой для взятия лица на военный учет по новому адресу и наоборот – для снятия с военного учета по прежнему месту жительства.

Читайте также: В Украине с 1 апреля сделают регистрацию прописки электронной