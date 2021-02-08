В Украине с 1 апреля сделают регистрацию прописки электронной

Схему регистрации места жительства в Украине планируют упростить. В Минцифры заявили, что регистрация станет доступной в электронном формате. Об этом глава ведомства Михаил Федоров рассказал в эфире «Украина 24».



По его словам, с 1 сентября этого года чиновникам запретят требовать от украинцев бумажные документы — соответствующий законопроект уже готовят в Минцифры. Информацию госслужащим придется добывать из электронных реестров.



«Более 1 млн украинцев не имеют прописки, даже в паспорте, и каждый третий украинец проживает не по месту регистрации. Потому что процедура сложная, надо потратить много времени, чтобы получить эту услугу. Поэтому с апреля мы запускаем [услугу], она будет полудекларативная. Мы убираем штамп в паспорте, который есть на сегодня», — заявил Федоров.



По его словам, с 1 апреля упростят процедуру регистрации места жительства (прописки). Чтобы обозначить место проживания, достаточно будет зайти на портал и заполнить небольшое заявление, указав свой фактический адрес.



Если заявление будет заполнять собственник, то подтверждение придет автоматически, если нет — хозяину жилья на электронную почту или в приложение придет ссылка, при помощи которой он сможет подтвердить регистрацию. В дальнейшем эта процедура даст возможность отменить штампы в паспортах.

Ранее в Минцифре заявляли, что электронная процедура регистрации места жительства упростит жизнь переселенцев.