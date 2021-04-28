Польша планирует поставить вакцину AstraZeneca в Украину в мае-июне

Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в Украину в мае-июне. Об этом сообщили в правительстве Польши, передает «Укринформ».



«Конкретный срок поставки вакцины в Украине в значительной степени будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также средне и вакцины других производителей) в Польшу. Для осуществления поставок нужно также согласовать юридические и технические аспекты, над которыми работают заинтересованные стороны», — сообщили в пресс-службе Совета министров Польши.



В Варшаве подчеркнули, что учитывая важность этого процесса в двусторонних отношениях польская сторона будет стремиться поставить вакцину в Украину «в течение следующих двух месяцев».



На данный момент правительство Польши не рассматривает возможности увеличения объемов вакцины AstraZeneca или вакцины других производителей, которые будут перепроданы Украины.



Как отмечается, предназначенный для Украине объем вакцины AstraZeneca фиксированный, не учитывается в польском документообороте и является избыточным для Польши.



Кроме этого, в Польше не исключили возможность помощи Украине в процессе вакцинации в будущем.