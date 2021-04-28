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Болгария заявила о российском следе в деле о взрывах на складах боеприпасов

28 апреля 2021, 22:59

Болгария заявила о российском следе в деле о взрывах на складах боеприпасов

Болгария нашла российский след в деле о четырех взрывах на складах боеприпасов, которые произошли на территории страны в 2011-2020 годах. Об этом заявила пресс-секретарь главного прокурора Сийка Милева, пишет местное издание BTV.

Первый взрыв произошел еще в ноябре 2011 года на складе, где хранилась значительное количество боеприпасов и взрывчатки. Они предназначались для экспорта в Грузию и принадлежали компаниям бизнесмена Емельяна Гебрева.

Два следующих случая произошли в 2015 году на одном и том же составе. Часть уничтоженной продукции также принадлежала вооруженной компании Гебрева.

Последний взрыв произошел в 2020 году на заводе «Арсенал» в городе Казанлык.

«Эти четыре взрыва схожи между собой и одновременно отличаются от других подобных случаев на арсеналах, произошедших в течение этого периода. Во всех четырех случаях расследования на месте событий не установило конкретных причин, которые привели к взрывам», — сказала пресс-секретарь.

В каждом случае взрывам предшествовал пожар, которые, как считает болгарское следствие, были умышленно инициированы для эвакуации людей, находившихся поблизости, и прикрытия диверсионных мероприятий. Детонация затем проводили дистанционно.

Среди подозреваемых в совершении диверсий — шесть граждан России.

«Собранные на сегодня доказательства с высокой степенью достоверности позволяют сделать вывод, что целью действий российских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину», — сказала пресс-секретарь.

17 апреля власти Чехии заявили, что высылают 18 российских дипломатов из-за подозрений в том, что они работают на российские спецслужбы — ГРУ и СВР.

Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам на оружейных складах, которые произошли в Врбетице. Они могли попытаться остановить экспорт вооружения в Украину или в Сирию.

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