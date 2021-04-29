СМИ: Для встречи Зеленского и Путина рассматриваются Турция и Израиль

Двусторонние переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина могут пройти в Турции или в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.



В то же время, собеседник УНН не смог подтвердить или опровергнуть распространенную в СМИ информацию о том, что для встречи президентов рассматривают австрийскую столицу Вену.



Ранее издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинская сторона может предложить Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским в Израиле или в столице Австрии — Вене.



По данным собеседника издания, процесс переговоров и согласования места встречи уже стартовал. Активная фаза подготовки начнется после майских праздников.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.