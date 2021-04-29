В Кремле заявили об отсутствии подвижек в вопросе встречи Путина и Зеленского

Подвижек по вопросу встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока нет. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



«Они в постоянном контакте, заместитель руководителя администрации президента, мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины. Из Офиса президента Украины никакой конкретики не поступало», — сказал он.



Представитель Кремля напомнил, что единственное, что в настоящее время есть — это предложение Зеленского встретиться с Путиным и поговорить об урегулировании на Донбассе и приглашение президенту Украины приехать в Москву, но только чтобы обсудить российско-украинские отношения, а не Донбасс.



Он добавил, что Путин «готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной».